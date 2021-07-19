Литва призвала беженцев из Белоруссии к поиску легальных путей иммиграции в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал беженцев из стран Ближнего Востока и Азии искать легальные пути иммиграции в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.
По его словам, незаконное пересечение границ стран ЕС при помощи «сомнительных посредников» из Белоруссии является неэффективным средством для переезда в Литву и другие европейские государства. Все попытки нелегальной иммиграции окончатся депортацией беженцев на родину, отметил глава внешнеполитического ведомства.
«Вам обещают, что, заплатив большие деньги, сможете работать и жить в Евросоюзе, но в Литве вы будете помещены в палаточный городок до тех пор, пока мы не отправим вас обратно. Только это будет уже без тех денег, которые вы заплатили», — обратился Ландсбергис к незаконно пересекающим границы мигрантам.
Он также подчеркнул, что в случае побега из центров размещения нелегалы будут иметь дело с местными правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что литовские пограничники подняли вертолет на поиски двух мигрантов из Афганистана, которые сбежали из-под облавы и скрылись в поле на границе с Белоруссией. Двое из задержанных сумели ускользнуть от преследователей и скрыться в полях.
2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.
В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти Белоруссии используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза, таким образом зарабатывая на этом.