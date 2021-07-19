Литва призвала беженцев из Белоруссии к поиску легальных путей иммиграции в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал беженцев из стран Ближнего Востока и Азии искать легальные пути иммиграции в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, незаконное пересечение границ стран ЕС при помощи «сомнительных посредников» из Белоруссии является неэффективным средством для переезда в Литву и другие европейские государства. Все попытки нелегальной иммиграции окончатся депортацией беженцев на родину, отметил глава внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме «Он называл себя спасителем Европы» Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко? Вперед батьки. Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?

«Вам обещают, что, заплатив большие деньги, сможете работать и жить в Евросоюзе, но в Литве вы будете помещены в палаточный городок до тех пор, пока мы не отправим вас обратно. Только это будет уже без тех денег, которые вы заплатили», — обратился Ландсбергис к незаконно пересекающим границы мигрантам.

Он также подчеркнул, что в случае побега из центров размещения нелегалы будут иметь дело с местными правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники подняли вертолет на поиски двух мигрантов из Афганистана, которые сбежали из-под облавы и скрылись в поле на границе с Белоруссией. Двое из задержанных сумели ускользнуть от преследователей и скрыться в полях.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти Белоруссии используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза, таким образом зарабатывая на этом.