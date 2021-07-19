Бывший СССР
 
Последние новости
Отец сбившей троих детей москвички рассказал о ее состоянии 
Яровая объяснила пользу от кураторства федеральных округов вице-премьерами
США указали на различия между российскими и китайскими хакерами
Россиян предупредили о возгораниях торфяников в некоторых регионах
Мать сбившей детей в Солнцеве россиянки рассказала о переживаниях из-за ДТП
В центре Гамалеи заявили о спаде волны заболеваемости коронавирусом
Фонтан цвета тархуна забил в Москве и попал на видео 
«Газпром» заказал весь дополнительный объем транзита через Украину
Подземную тюрьму под Петербургом назвали ловушкой для криптовалютных миллионеров
Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Литва призвала беженцев из Белоруссии к поиску легальных путей иммиграции в ЕС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал беженцев из стран Ближнего Востока и Азии искать легальные пути иммиграции в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, незаконное пересечение границ стран ЕС при помощи «сомнительных посредников» из Белоруссии является неэффективным средством для переезда в Литву и другие европейские государства. Все попытки нелегальной иммиграции окончатся депортацией беженцев на родину, отметил глава внешнеполитического ведомства.

«Вам обещают, что, заплатив большие деньги, сможете работать и жить в Евросоюзе, но в Литве вы будете помещены в палаточный городок до тех пор, пока мы не отправим вас обратно. Только это будет уже без тех денег, которые вы заплатили», — обратился Ландсбергис к незаконно пересекающим границы мигрантам.

Он также подчеркнул, что в случае побега из центров размещения нелегалы будут иметь дело с местными правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что литовские пограничники подняли вертолет на поиски двух мигрантов из Афганистана, которые сбежали из-под облавы и скрылись в поле на границе с Белоруссией. Двое из задержанных сумели ускользнуть от преследователей и скрыться в полях.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти Белоруссии используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза, таким образом зарабатывая на этом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший глава МВД Латвии рассказал о плане России «оккупировать» Прибалтику
Страны НАТО проведут военные учения на границе с Белоруссией
Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
09:0916 июля

Украина сообщила о ранении пятерых своих военнослужащих в Донбассе

06:4716 июля

В офисе Зеленского обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

00:3816 июля

Медведчук оценил статью Путина об Украине словами «жесткая, но правдивая оценка»

Бывший СССР00:0210 июня
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г.

«Наша цель — объединение нации»

Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
00:3816 июля

Глава МВД Украины Аваков покинул пост из-за просьбы Зеленского

08:3016 июля

Эксперт оценил шансы талибов на сотрудничество с «Аль-Каидой» и ИГ

06:4316 июля

Эксперт рассказал о латиноамериканском сценарии войны в Афганистане

Бывший СССР00:01 8 июня

Кредиты, оружие, Шелковый путь.

Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
22:1715 июля

Раскрыта причина отставки Авакова с должности главы МВД Украины

21:5215 июля

Захарова назвала закон о госязыке на Украине «борьбой с собственной идентичностью»

21:4515 июля

Одного из богатейших украинцев объявили в международный розыск

Россия
В Минздраве рассказали о новых симптомах коронавируса
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
В Минтруде оценили предложение выплачивать привитым пенсионерам пособия
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
2,5 миллиона подмосковных жителей привились от коронавируса
«Она стояла и рыдала»
18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
Мурашко уточнил ограничения после вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Украина отказалась от смягчения языковых законов
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки
Все материалы
Экономика
Названы последствия борьбы России со сладкими напитками
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Для клиентов ВТБ повышена безопасность подачи заявлений на выплаты на школьников
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Все материалы
Культура
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
«Голливудского потрошителя» приговорили к смертной казни
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Курящих россиян в грязной одежде не пустят в кинотеатры
«А чего я так боюсь смерти?»
Умер Петр Мамонов — музыкант, актер, главный юродивый современной русской культуры
Кролик дарит стиль.
Как баскетбол, Багз Банни и BLM сотворили самый веселый блокбастер лета
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница шоу Леры Кудрявцевой рассказала о «рвотном состоянии» после передачи
Девушка услышала ночью странный шум, вызвала полицию и удивилась
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
На журналистку «Ленты.ру» составили протокол
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
В Госдуме оценили игнорирование YouTube требований Роскомнадзора
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Мужчина и его внучка нашли на улице крупную сумму денег и вернули владельцам
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Двухметровая акула напугала рыбака и попала на видео
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Отец спас ребенка от двухметровой кобры и попал на видео
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Врач предупредила об опасности зеленых яблок
Все материалы
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Ford готовит модель с «ниссановским» названием Skyline
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Появилась информация о судьбе Kia Stinger
Десять китайских автомобилей, которые любят в России
Рейтинг самых продаваемых моделей первой половины 2021 года
Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Туроператоры рассказали об интересующих путешественников регионах Урала
В Татарстане прошел фестиваль кряшенской культуры Питрау
На курорте «Роза Хутор» откроется первая в России высокогорная сап-серф станция
Во Владивостоке состоится арт-перфоманс по росписи стометрового холста
Все материалы