Сбежавших от литовских пограничников мигрантов поймали с помощью вертолета

Литовские пограничники поймали двух беженцев на границе с Белоруссией с помощью вертолета

Литовские пограничники подняли вертолет на поиски двух мигрантов из Афганистана, которые сбежали из-под облавы и скрылись в поле на границе с Белоруссией. Сообщение об этом появилось на сайте Службы охраны госграницы Литвы.

По данным ведомства, в четверг, 15 июля, силовики задержали две большие группы мигрантов из Чечни и Дагестана, а также Афганистана и Индии. «Некоторые афганцы и индийцы во время задержания вели себя высокомерно, сразу же ослушались пограничников и попытались бежать», — рассказали пограничники.

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Двое из задержанных сумели ускользнуть от преследователей и скрылись в полях. Для помощи в их поимке был поднят вертолет, оснащенный приборами ночного видения. Позже их изолировали для проведения теста на коронавирус в одном из миграционных центров. Нелегалам грозит депортация на родину.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти Белоруссии используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.