Бывший глава МВД Латвии рассказал о плане России «оккупировать» Прибалтику

У России уже давно есть план по «оккупации» Прибалтики, считает бывший министр внутренних дел Латвии, советник действующего главы министерства внутренних дел (МВД) республики Марис Гулбис. Об этом пишет Telegram-канал портала Baltnews.
По его словам, об этом он узнал в 2003 году во время встречи с российским послом. «В тот раз мне довольно много коньяка наливали, сам посол тоже выпил. И я тогда спросил, есть ли у них план занять, оккупировать страны Балтии. Он мне сказал, что, конечно, есть», — рассказал Гулбис.
Он подчеркнул, что Латвия каждый день должна быть готова к защите от нападения извне. Гулбис также выразил надежду на помощь НАТО в этом вопросе, в частности — на пятую статью устава организации. Она гарантирует, что вооруженное нападение на одну из стран Североатлантического альянса приравнивается к нападению на весь военный блок в целом и обязывает всех его членов оказать поддержку.
В июне президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от России вернуть Украине Крым и завершить войну в Донбассе для возобновления диалога с Европейским союзом (ЕС). К соответствующим требованиям он также отнес вывод войск из Абхазии и Южной Осетии, освобождение политзаключенных и разрешение деятельности независимых СМИ в России.
Ранее президент Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что любой диалог с ЕС на высшем уровне должен «дорого обойтись» России. По его мнению, причиной для такой жесткой риторики является позиция Москвы по конфликту на востоке Украины.