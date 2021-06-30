Литва назвала условия для возобновления диалога ЕС с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от России вернуть Украине Крым и завершить войну в Донбассе. Условия для возобновления диалога с Европейским союзом (ЕС) он перечислил в своей статье в Die Zeit.

В число подобных требований он также включил вывод войск из Абхазии и Южной Осетии, освобождение политзаключенных и разрешение деятельности независимых СМИ в России.

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Науседа отметил, что «Россия уважает только сильных партнеров», поэтому он потребовал от ЕС назвать Москве условия для продолжения сотрудничества.

При этом он заявил, что сейчас перед ЕС стоит выбор между рынком «от Лиссабона до Владивостока» и «садом, о котором все еще мечтает тринадцатилетний беженец».

Ранее Науседа обвинил Россию в планах «поглотить» Белоруссию. По его мнению, Москва использует ситуацию, сложившуюся вокруг республики, в своих интересах. Он также призвал страны НАТО отреагировать на разворачивающийся вблизи границ Евросоюза «опасный геополитический процесс».

В марте президент Литвы во время выступления в Верховной Раде посоветовал Украине отказаться от покупок электроэнергии в России для укрепления «энергетической независимости». Он поприветствовал желание Украины идти по такому пути и синхронизироваться с европейскими электрическими сетями.