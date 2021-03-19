Президент Литвы дал совет Украине по борьбе с «Северным потоком-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде Украины дал совет по борьбе с российским газопроводом «Северный поток-2». Об этом пишет «Обозреватель».

Он заявил, что частные инвестиции позволили его стране бороться с угрозой новых энергетических проектов России, в том числе «Северного потока-2».

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Науседа поприветствовал желание Украины идти по такому пути и синхронизироваться с электрическими сетями континентальной Европы.

По его мнению, Украине стоит отказаться от покупок электроэнергии в России. «С точки зрения Литвы каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние Российский Федерации, нужно укреплять энергетическую независимость», — заявил Науседа с трибуны парламента.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США во главе президентом Джо Байденом задумала дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Телеканал CNN также сообщил, что новые санкции против России, вероятно, введут уже на следующей неделе. Поводом для них станет доклад американской разведки о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.