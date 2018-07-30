В Латвии сочли необходимым раздробить Россию

Протесты против закона о полном переводе школ на латышский язык обучения

В Латвии задумались о преимуществах распада России. Об этом в Twitter написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс.

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся», — написал Кирштейнс. Он добавил, что после распада в Европе установится мир на долгий период времени.

Так латвийский политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза. В частности, лирический герой вопрошает, долго ли будет Русь неделимой.

28 июля стало известно о смерти советского и российского писателя на 86-ом году жизни Владимира Войновича. За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства.

В конце июня Латвия полностью запретила образование на русском языке. Это коснется всех частных университетов и колледжей, ранее запрет действовал только на государственные вузы. Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

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