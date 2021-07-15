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Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов

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Фото: Janis Laizans / Reuters
Глава МИД Литвы Ландсбергис обвинил Россию в организации наплыва мигрантов на границы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Россию наряду с Белоруссией в возможной причастности к наплыву мигрантов в республику. Его слова цитирует издание Euractiv.

Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. По словам главы МИД, за их координацией могут стоять российские власти, использующие ситуацию в Афганистане в своих интересах.

«С тех пор, как западные войска начали покидать Афганистан, появилась вероятность огромных миграционных потоков, которые мы уже наблюдаем», — сказал Ландсбергис.

На его заявление уже отреагировало посольство России в Литве. Дипломаты указали, что все обвинения на этот счет являются голословными. «Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации власти республики обвиняют Белоруссию и лично президента Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.

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