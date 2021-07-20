Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами и напомнил им про лагеря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с нелегальным проникновением мигрантов в Литву, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Он сравнил условия содержания беженцев с узниками концентрационных лагерей и назвал литовских пограничников нацистами.

В качестве примера Лукашенко привел недавнюю ситуацию, которая произошла на границе: «Отобрали у них (граждан Ирака — прим. «Ленты.ру») документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты — помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов».

По словам Лукашенко, сейчас некоторые из избитых мигрантов из стран Ближнего Востока находятся в больнице.

Ранее 20 июля Лукашенко заявил, что требовать у Белоруссии защиты европейских стран от нелегальной миграции наивно и безумно.

До этого Литва и другие страны-члены ЕС обвинили Белоруссию и лично Лукашенко в гибридных атаках на Европу с помощью нелегалов. Предполагается, что для этого власти Белоруссии используют свой национальный туроператор «Центркурорт», с помощью которого переправляют мигрантов из Сирии и Ирака к границам Европейского союза и зарабатывают на этом. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В ответ Лукашенко заявил о наличии в Литве преступных группировок, которые ввозят в страну нелегальных мигрантов, и предложил Литве помощь в борьбе с нелегалами, но «уже не безвозмездно».