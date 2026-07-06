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13:12, 6 июля 2026Спорт

Футболист сборной Англии остался в запасе и получил травму после выхода в четвертьфинал ЧМ

Футболист сборной Англии Хендерсон получил травму из-за празднования победы в матче ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGN IMAGES / Kylie Graham / Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что полузащитник Джордан Хендерсон получил травму запястья во время празднования победы над национальной командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает The Sun.

Специалист заявил, что 36-летний футболист находится в больнице. «Это довольно серьезная травма, и то, что Джордана сейчас нет с нами, совершенно не вяжется с этим вечером», — подчеркнул он.

Хендерсон остался в запасе и получил травму после выхода в четвертьфинал ЧМ. Сразу после финального свистка футболист в порыве эмоций попытался перепрыгнуть рекламный щит у кромки поля, но неудачно приземлился на руки. В результате он упал, схватился за запястье, а позднее его унесли на носилках. Телекамеры зафиксировали, как медицинский штаб англичан начал оказывать ему помощь на поле.

На нынешнем чемпионате мира Хендерсон провел лишь шесть минут — вышел на замену в матче третьего тура группового этапа против Панамы (2:0). Всего за сборную Англии у него 90 матчей и три забитых мяча.

Сборная Англии одолела команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира. Матч прошел на стадионе Ацтека в Мехико и завершился со счетом 3:2 в пользу европейской команды. В четвертьфинале турнира англичане встретятся с командой Норвегии.

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