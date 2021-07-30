Лукашенко сравнил свободу слова с экстремизмом

Свобода слова в Белоруссии сегодня переросла в экстремистскую деятельность, а атмосфера страха и недоверия в обществе воцарилась благодаря сфабрикованным против представителей власти информационным сливам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.

По мнению политика, правоохранительные органы никогда не преследовали граждан за инакомыслие или критику режима. «Упаси Господь! Вырезать разные точки зрения — пропадет страна», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что силовики продолжат системно «наводить порядок» в информационном поле, и сравнил текущую ситуацию в сети с «кровавой распрей». «Одна история — критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Другая — призывать к бунту», — добавил Лукашенко.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против независимой прессы и отдельных журналистов. В начале протестов они подвергались задержаниям и избиениям. Многие сотрудники СМИ были отправлены в СИЗО, несколько десятков получили реальные сроки за свою деятельность.

13 июля Лукашенко заявил о начале активной борьбы против действующих в республике «прозападных СМИ», а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). За этим последовали массовые обыски в десятках общественных объединений и редакций газет.