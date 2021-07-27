В Белоруссии подали иски против 50 интернет-ресурсов за экстремизм

В Белоруссии более 50 интернет-ресурсов попали под судебные разбирательства. Об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет БЕЛТА.

По его словам, иски против них были поданы за распространение экстремизма и иные действия, направленные на подрыв общественно-политического порядка. Он уточнил, что с 2020 по 2021 год по результатам интернет-мониторинга правоохранителями было возбуждено более 300 уголовных дел.

Швед также подчеркнул, что контроль за информационными ресурсами является одним из наиболее важных направлений работы всего правоохранительного блока и прокуроров. В случае выявления нарушений белорусского законодательства по работе СМИ против ресурса сразу возбуждается уголовное дело.

26 июля Швед сказал, что за последний год было возбуждено более 4,2 тысячи уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. По его словам, в суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек. Он отметил, что 704 дела уже были рассмотрены судебными органами. Швед также подчеркнул, что обвиняемые по этим статьям, как правило, привлекаются к строгой уголовной ответственности.

Ранее в Белоруссии начались массовые обыски и аресты журналистов, политических активистов и сотрудников правозащитных организаций.