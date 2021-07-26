В Белоруссии символ массовых протестов признают экстремистским

В Белоруссии начали подготовку документов по признанию бело-красно-белого флага (бел. «бела-чырвона-белы сцяг», БЧБ) экстремистским. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, сотрудниками правоохранительных органов были собраны доказательства, подтверждающие использование бело-красно-белой символики в качестве элемента униформы карательными батальонами во время войны. После завершения процесса документы будут переданы в Верховный суд Белоруссии.

Глава ведомства также рассказал о подготовке отчета о преступлениях фашистов и их пособников в Белоруссии, стремящихся уничтожить страну. Документ будет направлен должностным лицам иностранных государств.

Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии БЧБ-флаг предложили внести в список нацистской символики, так как символика широко использовалась всеми коллаборационистскими организациями на территории ­БССР в годы оккупации.

В Белоруссии с августа прошлого года несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Одним из символов протестов стал бело-красно-белый флаг.

В 1991-1995 годах он был государственным флагом Белоруссии, но затем большинство граждан на референдуме проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое знамя, напоминающее флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.