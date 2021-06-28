Белорусскую пенсионерку арестовали за бело-красно-белые сердечки

59-летняя пенсионерка Наталья Хомич была арестована в Белоруссии за несанкционированный пикет из-за украшений на окне. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by со ссылкой на сообщение лишенного в Белоруссии регистрации правозащитного центра «Весна».

Ранним утром 23 июня к женщине пришли сотрудники милиции из-за развешенных на окне бело-красно-белых сердечек. Обыски квартиры продолжались около трех часов, в результате были изъята вся техника и сами сердечки.

Хомич осудили на 15 суток по части 1 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Судебное решение было вынесено только со второго раза.

Ранее в Белоруссии арестовали уволившегося во время протестов помощника прокурора Евгения Бабака. Его обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе» бело-красно-белого флага.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в КоАП, согласно которым за использование данной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.