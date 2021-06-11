В Белоруссии арестовали уволившегося во время протестов помощника прокурора Евгения Бабака. Его обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе» бело-красно-белого флага, сообщает Telegram-канал издания Tut.by.

Бабак был задержан сотрудниками правоохранительных органов в своей квартире в Московском районе Минска в четверг, 10 июня. Его осудили на 15 суток по части 1 статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

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По словам знакомых Бабака, после увольнения из прокуратуры его не преследовали и не вызывали на опросы. «Друзья Жени сказали, что несколько часов он не выходит на связь. Я забеспокоился и поехал к нему домой. Входная дверь была повреждена, но закрыта на замок», — сообщил Роман, младший брат Евгения. При задержании силовики попытались взломать дверь, потом устроили погром в квартире.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Белоруссии, Бабак был задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. «Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака», — сообщили в ведомстве.

В августе 2020 года Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска по причине бездействия прокуратуры на свою докладную записку о проведении проверки по факту избиения в Уручье байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ. После увольнения Бабак сменил несколько мест работы.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в КоАП, согласно которым за использование данной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.