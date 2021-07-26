В Белоруссии расскажут зарубежным чиновникам о фашистах и уничтожении страны

В Белоруссии оценили материальный ущерб от Великой Отечественной войны (ВОВ) в сумму не менее 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед, пишет БЕЛТА.

По данным Генеральной прокуратуры Белоруссии, такой ущерб стране нанесли действия нацистской Германии и ее союзников. Швед отметил, что конкретная сумма была названа с целью наглядной демонстрации потерь республики в годы войны. «Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка — определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии», — подчеркнул он.

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В ведомстве также заявили о планах разослать должностным лицам иностранных государств пакет документов, в которых будет рассказываться о зверствах фашистов и их пособников в Белоруссии, а также о современных неонацистах и их деятельности по уничтожению республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов» и рассказать всему миру «страшную правду об ужасах войны». По его словам, мировое сообщество должно узнать «о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты».

В мае Андрей Швед рассказал, что власти республики намерены добиваться признания на международном уровне геноцида белорусского народа в годы ВОВ. По его мнению, официальное число жертв нацистов на территории страны может быть существенно занижено.

