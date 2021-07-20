Лукашенко призвал сорвать маски с оккупантов и коллаборационистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рассказать всему миру «страшную правду об ужасах войны». Об этом он заявил на совещании по приоритетам внешней политики, пишет БЕЛТА.

По его словам, мировое сообщество должно узнать «о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты», которые ранее умалчивались Белоруссией «из-за «своей порядочности».

«Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы — потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что европейские страны должны благодарить Белоруссию за это, а не «душить» ее санкциями.

Лукашенко призвал белорусских дипломатических работников «каждый день рассказывать эту правду» иностранцам через СМИ и социальные сети. «Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел — жалкие выкрики, шантаж и реваншизм», — заключил он.

В июне Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о том, что рассмотрит предложение о признании экстремистским бело-красно-белого флага белорусской оппозиции. Помимо него, экстремистской символикой предлагается признать лозунг «Жыве Беларусь!», который в Министерстве внутренних дел республики приравняли к нацистскому приветствию «Хайль Гитлер!»

В мае генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что власти Белоруссии намерены добиваться признания на международном уровне геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По его словам, официальное число жертв нацистов на территории страны может быть существенно занижено.