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«Жыве Беларусь!» приравняли к «Хайль Гитлер!»

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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

КГБ Белоруссии рассмотрит предложение МВД, согласно которому бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции станет экстремистским. Об этом пишет Telegram-канал Белорусского союза журналистов.

Помимо флага, экстремистской символикой также предлагается признать лозунг протестующих «Жыве Беларусь!», который в Союзе журналистов и МВД приравняли к нацистскому приветствию «Хайль Гитлер!».

В Союзе указывают, что бело-красно-белым флагом пользовались «каратели и полицаи» во время Второй мировой войны, а приветствие «Жыве Беларусь!» выкрикивали в Добровольческой пехотной бригаде СС и Белорусском полицейском батальоне коллаборационистов.

8 июня президент республики Александр Лукашенко ужесточил наказание за экстремизм в Белоруссии. В УК республики появились две новые статьи «Содействие экстремистской деятельности» и «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности», которые предполагают до шести и до трех лет лишения свободы соответственно. Кроме того, за выход на митинг теперь можно получить до пяти лет тюрьмы.

Как писала «Лента.ру», бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, появился в 1918 году как символ национальной Белорусской народной республики. Государственное образование просуществовало всего два года и все это время находилось под властью других стран — Литвы, Германии, Польши и Советской России. В 1991 году, после распада СССР, стяг стал официальным флагом независимой Республики Беларусь.

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