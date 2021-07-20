Лукашенко пообещал «не церемониться» с дипломатами-предателями

В Белоруссии «не будут церемониться» с дипломатами-предателями, не оправдавшими ожиданий. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Он подчеркнул, что любые попытки сотрудников дипломатических представительств аннулировать тендеры и контракты на закупку отечественной продукции за рубежом будут считаться предательством и иметь определенные последствия. «Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей», — предупредил дипломатов Лукашенко.

Он добавил, что предприятия совместно с посольствами должны сражаться за каждый контракт по продаже белорусской продукции в зарубежных странах. Защита торгово-экономических интересов Белоруссии на международной арене является сейчас приоритетным направлением работы Министерства иностранных дел Белоруссии и всех ее дипломатических представительств за границей, отметил президент.

20 июля Лукашенко встретился с белорусскими дипломатами для обсуждения новой внешнеполитической стратегии страны. По его словам, события во время и после избирательной кампании в августе 2020 года продемонстрировали новые вызовы во внешней политике. Происходящее в мире он назвал войной и заявил, что на фоне пандемии существовавшие прежде противоречия обострились еще сильнее.

Ранее Лукашенко обвинил белорусских дипломатов в международных организациях в бездействии. По его словам, они не предпринимали никаких мер по противодействию санкционному давлению Запада на Белоруссию.