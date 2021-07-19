Лукашенко рассказал о последствиях «неприятных» санкций ЕС против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о последствиях «неприятных» санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, в стране изначально осознавали неизбежность ограничительных мер со стороны западных стран. На фоне обострения геополитической обстановки в регионе власти долгое время наблюдали за внешнеполитической стратегией европейских стран и подготовили ответные меры западным ограничениям, отметил Лукашенко.

«Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что введение санкций против белорусских предприятий были нацелены на разрушение экономики страны. Президент подчеркнул бессмысленность введенных ограничений, так как продукция попавших под санкции предприятий уже давно не поступала на рынки ЕС. «Вот и вся демократия, и международная торговля», — резюмировал Лукашенко.

14 июля президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились разработать совместный план противодействия санкциям.

Ранее Лукашенко назвал западные санкции попыткой «наложить лапу» на ресурсы республики и России. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко добавил, что в условиях санкций Запада у Белоруссии появилась мотивация активнее выходить на новые рынки.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций. ЕС ограничил Минску доступ на финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для белорусских властей. Санкции также приняли Великобритания, США и Канада.