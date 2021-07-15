ЕС потребовал у Белоруссии освободить политзаключенных

Белоруссия должна освободить политзаключенных, прекратить репрессии и наказать тех, кто за них ответственен. Этого у белорусского режима потребовал Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей ЕС.

«ЕС призывает власти Белоруссии соблюдать международные обязательства страны по уважению прав человека и фундаментальных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности», — сказано в заявлении Борреля.

По словам Борреля, действия белорусских властей не останутся безнаказанными. Дипломат заявил, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против режима президента Александра Лукашенко, и подчеркнул, что европейский блок продолжит поддерживать гражданское общество в Белоруссии.

14 июля стало известно, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, которые не являются странами-членами ЕС, обязались присоединиться к решению Евросоюза о санкциях против Минска.