Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Пять стран присоединились к экономическим санкциям Европейского союза (ЕС) против Белоруссии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, которые не являются странами-членами ЕС, обязались присоединиться к решению Евросоюза о введении ограничительных мер против Минска. Отмечается, что они обеспечат соответствие свой национальной политики данной позиции.
Боррель отметил, что в ЕС приветствуют решение стран о присоединении к санкциям.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционной ситуации на границах страны с Литвой и Польшей.
2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.