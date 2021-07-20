Лукашенко изменит внешнюю политику из-за «санкционной травли» Белоруссии

Избирательная кампания 2020 года и последовавшая за ней «санкционная травля» Белоруссии наглядно показали, что внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезных изменениях, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться», — пояснил он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия должна отвечать на современные вызовы и угрозы.

Ранее Лукашенко назвал западные санкции попыткой «наложить лапу» на ресурсы Белоруссии и России. Обе страны вскоре должны разработать совместный план противодействия ограничениям.

До этого стало известно, что Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.

