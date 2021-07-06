Лукашенко заявил о сидящих в норах белорусских дипломатах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил белорусских дипломатов в международных организациях в бездействии. Об этом он заявил в ходе выступления на правительственном совещании, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, они не предпринимают никаких мер по противодействию санкционному давлению Запада на Белоруссию.

«Складывается впечатление, что наши дипломаты сидят в норах и не высовываются», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Министерству иностранных дел (МИД) Белоруссии необходимо быстрее реагировать на недружественные проявления западных стран, а также выдвинуть собственные предложения по ответным мерам в случае усиления политического и экономического давления на страну.

Ранее Лукашенко назвал санкции шантажом в международном масштабе и призвал выработать эффективную стратегию реагирования на действия стран, «желающих дожать» Белоруссию.

До этого в Белоруссии заявили, что санкции Европейского союза и США являются интеллектуальным бессилием и правовым беспределом, истоком которых является «германский империализм со звериным оскалом».

24 июня Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций.