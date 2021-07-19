Тихановская обсудит с госсекретарем США новые санкции против Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Лидер белорусской оппозиции намерена обсудить с ним введение новых санкций против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также закрытие возможных лазеек в уже введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами ограничениях.

Кроме того, политик планирует коснуться проблем белорусского гражданского общества. В частности, она обратится к американской стороне с просьбой оказать поддержку попавшим под репрессии правительства гражданам и проведет переговоры с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Также стало известно, что Тихановская проведет переговоры с заместителем государственного секретаря Викторией Нуланд и советником Государственного департамента США Дереком Шолле. На 20 июля для обсуждения политического кризиса в Белоруссии запланирована ее встреча с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась ответить на вопрос о том, запланированы ли у представителей США встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской.

18 июля Тихановская прибыла в Вашингтон и пробудет там до 23 июля, а затем с рабочими поездками отправится в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в США и поблагодарила их за поддержку в борьбе с режимом Лукашенко.

