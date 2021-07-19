Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключила свое участие в следующих выборах президента Белоруссии, сообщает ТАСС.

На выступлении в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры Тихановская заявила, что ее команда может организовать выборы за один или два месяца. Для этого не потребуется даже полугода, подчеркнула она. «40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», — отметила женщина.

Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты, поскольку «обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию». По ее словам, в Белоруссии есть много профессиональных менеджеров, которые организуют это лучше. По словам бывшего кандидата в президенты Белоруссии, она может работать с новым лидером страны.

«Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», — заключила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила о планах встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном во время поездки в Вашингтон. Лидер оппозиции выразила надежду, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника в переговорах с белорусскими властями.