Свидетель по делу Тихановской пойдет под суд за разглашение информации

Свидетель по делу против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской пойдет под суд

В Белоруссии свидетель по делу, возбужденному против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, пойдет под суд по обвинению в разглашении информации о расследовании. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

В генпрокуратуре заявили, что свидетеля К. предупреждали о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Однако он рассказал журналистам «о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению».

Дело против Тихановской было возбуждено по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Ранее сообщалось, что в марте обвинение в разглашении данных было предъявлено главе Объединенной гражданской партии, члену оппозиционного Координационного совета оппозиции Николаю Козлову.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.