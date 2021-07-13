Колесниковой присудили премию за борьбу с режимом Лукашенко

Марии Колесниковой присудили Штутгартскую премию мира за борьбу с режимом Лукашенко

Гражданская инициатива из Германии AnStifter присудила члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Штутгартскую премию мира. Об этом сообщает DW в своем Telegram-канале.

В обосновании решения говорится, что Колесникова награждается за мужественную борьбу с автократическим режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность.

Учредители премии отметили, что после 12 лет жизни в Штутгарте Колесникова вернулась в Белоруссию, где стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.

Ранее Колескнивой присудили премию имени Льва Копелева за мир и права человека, которую ежегодно вручают в Германии. Вместе с ней лауреатами премии стали представители оппозиционного белорусского движения Светлана Тихановская и Валерия Цепкало. Организаторы премии в своем письме заявили, что женщины с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию.

В мае Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям УК Белоруссии о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. 5 июля ее уголовное дело передали в Минский областной суд.

В начале сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.