Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева

Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской присудили премию имени Льва Копелева за мир и права человека, которую ежегодно вручают в Германии. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу оппозиционерки.

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Вместе с Тихановской лауреатами премии стали член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало — жена бывшего претендента на пост президента страны Валерия Цепкало.

Организаторы премии в своем письме заявили, что Тихановская, Колесникова и Цепкало с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию. «Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста, — сказано в письме. — Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Белоруссии».

Из-за пандемии коронавируса церемония пройден онлайн.

Премия имени писателя и диссидента Льва Копелева вручается с 2001 года. Ее лауреатами, в частности, становились директор «Левада-центра» Лев Гудков и редакция «Новой газеты».