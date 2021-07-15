Тихановская провела переговоры с главой Ryanair

Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой Ryanair Майклом О’Лири в центральном офисе компании в Дублине. Об этом стало известно из ее Telegram-канала.

Сообщается, что О’Лири рассказал Тихановской о собственном расследовании Ryanair «по факту угона самолета» компании, который в мае совершил вынужденную посадку в Минске. По его словам, авиакомпания работает над ним совместно с ИКАО (Международной организацией гражданской авиации), Польшей, Литвой и Грецией. Он также передал Тихановской отчет о результатах расследования.

Она в свою очередь поблагодарила О’Лири за его позицию и предложила поддержать подачу международного иска против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко «по факту угона самолета, который стал актом воздушного терроризма».

Отмечается также, что О’Лири согласился рассмотреть предложение Тихановской о приходе Ryanair в Белоруссию «после победы демократии» в стране.

Ранее Тихановская анонсировала свой рабочий визит в США. В ходе него она планирует встретиться с руководством страны и представителями белорусской диаспоры в Соединенных Штатах. По ее словам, главной темой беседы станет политический кризис в Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан белорусскими правоохранителями.