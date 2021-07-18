Тихановская заявила о планах встретиться с Байденом и Блинкеном во время поездки в США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о планах встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном во время поездки в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила в ответ на вопрос журналиста, что пока не может подтвердить возможность встречи, и отметила, что намерена обсуждать проблему гражданского общества в стране. Лидер оппозиции выразила надежду, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника в переговорах с белорусскими властями.

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«Мы о посредничестве говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть "чемпионом" в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего, о поддержке гражданского общества», — подчеркнула Тихановская.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась ответить на вопрос о том, запланированы ли у представителей США встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая 18 июля собирается прибыть в США, чтобы посетить Вашингтон, Калифорнию и Нью-Йорк, а также провести встречи на высшем уровне с политиками и экспертами.

