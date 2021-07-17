В Белом доме затруднились ответить о встречах Тихановской с представителями США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась ответить о том, запланированы ли у представителей США встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки, комментируя вопрос журналистов о визите Тихановской в США, заявила, что у нее нет никакой информации по данной теме и попросила вернуться к ней после позже. Она также спросила у представителей СМИ, не пояснила ли им белорусский политик, с кем именно она планирует встретиться: с членами команды по нацбезопасности, сотрудниками Госдепа или просто людьми из правительства США.

Отмечается, что 18 июля Тихановская собирается прибыть в США, где она планирует посетить Вашингтон, Калифорнию и Нью-Йорк, а также провести встречи на высшем уровне с политиками и экспертами.

Ранее сообщалось, что Тихановская встретилась с главой Ryanair Майклом О’Лири в центральном офисе компании в Дублине. О’Лири рассказал Тихановской о собственном расследовании Ryanair «по факту угона самолета» компании, который в мае совершил вынужденную посадку в Минске. По его словам, авиакомпания работает над ним совместно с ИКАО (Международной организацией гражданской авиации), Польшей, Литвой и Грецией. Он также передал Тихановской отчет о результатах расследования.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан белорусскими правоохранителями.

