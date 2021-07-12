Тихановская опровергла приостановку выдачи шенгенских виз белорусам

Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опровергла информацию о решении Европейской комиссии (ЕК) приостановить выдачу шенгенских виз белорусам. Об этом стало известно из ее Telegram-канала.

По ее словам, команда штаба связалась с представителями ЕК для уточнения деталей. В ходе беседы инициатива по отмене выдачи виз белорусским гражданам не подтвердилась.

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«Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз — ведь все двери, которые закрывает режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть», — прокомментировала ситуацию Тихановская.

Она также лично обратилась к еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон в Twitter с целью защитить белорусских граждан от возможных ограничений со стороны Европейского союза (ЕС). Она напомнила, что санкции должны вводиться непосредственно против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко, а не простых людей.

12 июля ЕС допустил приостановку выдачи виз гражданам Белоруссии. Как пояснили в Еврокомиссии, решение обусловлено увеличением числа нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны ЕС.

Ранее Тихановская раскритиковала решение белорусских властей страны приостановить участие в программе ЕС «Восточное партнерство». По ее словам, программа открывает широкие возможности для белорусов и Лукашенко своей недальновидностью и неуверенностью хочет лишить людей надежд на лучшую жизнь.