ЕС допустил приостановку выдачи виз белорусам

Европейский союз (ЕС) допустил приостановку выдачи виз гражданам Белоруссии. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Telegram-канал DW.

По ее словам, решение обусловлено увеличением числа нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны ЕС. Вместе с тем она отметила необходимость сохранения контактов с гражданским обществом, несмотря на обострение геополитической ситуации между государствами.

«Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с обычными людьми Беларуси, но этот вопрос нужно рассмотреть», — резюмировала комиссар.

Ранее Йоханссон заявила, что число пересекших белорусско-литовскую границу беженцев за последний месяц составило 1600 человек, что в 22 раза превышает данные официальной статистики 2020 года.

12 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС ввести новые санкции против Белоруссии. Он обвинил Минск в использовании миграции в качестве оружия против стран ЕС и подчеркнул, что это «более цинично, чем угон самолета Ryanair».