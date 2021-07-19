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В графике Блинкена и Байдена не оказалось планов о встрече с Тихановской

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Фото: @tsikhanouskaya
В графике Блинкена и Байдена на 19 июля не оказалось планов о встрече с Тихановской

Встреча президента США Джо Байдена и госсектератя Энтони Блинкена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в их графике на 19 июля не запланирована, об этом сообщает ТАСС.

В понедельник глава Госдепартамента и американский лидер принимают в Белом доме короля Иордании Абдаллу II. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман направляется в зарубежное турне, чтобы посетить Японию, Южную Корею и Монголию.
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер 19 июля проводит встречи с послами Турции и Грузии в США, заместитель главы Госдепа по политическим делам и по вопросам управления и ресурсов Виктория Нуланд и Брайан Маккеон планируют провести встречи и брифинги, с кем именно, не указано.

В Белом доме не подтвердили информацию о встрече с Тихановской, в графике на предстоящую неделю она не значится, однако это общая информация, более детальный план формируется накануне, на 20 июня он пока отсутствует.

Сама экс-кандидат в президенты Белоруссии написала в своем Telegram-канале, что 19 июня планирует беседовать на высоком уровне в Госдепартаменте, а 20 июля — в Белом доме. Она также намеревается провести разговор с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями. Она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

Ранее Тихановская заявила о планах встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не смогла подтвердить эту возможность. Она отметила, что намерена обсуждать проблему гражданского общества в стране. Лидер оппозиции выразила надежду, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника в переговорах с белорусскими властями.

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