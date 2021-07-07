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В Евросоюзе предрекли усиление изоляции Белоруссии

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Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе прокомментировали решение властей Белоруссии о сокращении сотрудников посольства Литвы в республике. Европейская служба внешних действий предрекла усиление изоляции Минска из-за политики президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Во внешнеполитической службе подчеркнули, что белорусский лидер продолжает закрывать для страны дипломатические каналы связи. «Также, сокращая консульский персонал дипломатических представительств государств-членов ЕС, режим ограничивает возможности белорусов для поездок в ЕС», — отметили в объединении.

6 июля стало известно, что Минск сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии. В посольстве оставят одного консула и трех административно-технических сотрудников. В белорусском МИД заключили, что литовское правительство превратило свою внешнюю политику в фарс, в котором Минск не собирается участвовать. В частности, в ведомстве назвали нелепым решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что офис Тихановской признан «официальным представительством белорусской демократии». При этом белорусская оппозиция отметила, что Вильнюс «запустил новый этап делегитимизации режима» Лукашенко.

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