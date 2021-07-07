На границе Белоруссии и Евросоюза застряли более тысячи фур

На границе Белоруссии и стран Евросоюза утром в среду, 7 июля, застряли более тысячи фур. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 50 грузовиков, перед пунктом «Урбаны» — более 110. Въезда в Литву ожидают свыше 600 большегрузов.

На польском направлении перед пунктом «Брузги» скопились более 220 фур, возле «Берестовицы» — более 110.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Под ограничения попали 166 человек и 15 организаций. Еще в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перестать сдерживать поток наркотиков и нелегальных мигрантов, которые попадали в Европу через республику. 2 июля в Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, прибывающих через Белоруссию.

Лукашенко также поручил полностью перекрыть границу с Украиной, которую обвинил в создании сети «спящих» террористических ячеек в Белоруссии.