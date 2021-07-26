В Белоруссии возбудили тысячи уголовных дел из-за экстремизма и терроризма

В Белоруссии за последний год было возбуждено более 4,2 тысяч уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед, пишет БЕЛТА.

По его словам, в суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек. Он отметил, что 704 дела уже были рассмотрены судебными органами.

Швед также подчеркнул, что обвиняемые по этим статьям, как правило, привлекаются к строгой уголовной ответственности.

Ранее в Белоруссии начались массовые обыски и аресты журналистов, политических активистов и сотрудников правозащитных организаций.

До этого Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы с действующими в Белоруссии прозападными СМИ, а также некоммерческими и неправительственными организациями. По мнению белорусского президента, они получали финансирование извне и «под маской демократии» пытались расколоть гражданское общество республики.