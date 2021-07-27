В Белоруссии признали экстремистским польский оппозиционный телеканал

Железнодорожный районный суд Гомеля признал экстремистскими информационные ресурсы польского спутникового телеканала «Белсат», который освещал массовые протесты в стране после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

Основанием для решения суда стали материалы проверки, которую провели сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупции. Их содержание пока остается неизвестным. «Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста», — говорится в сообщении министерства.

В феврале белорусский суд приговорил журналисток «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам колонии за стрим с одной из протестных акций. Обвинение настаивало, что их журналистская деятельность была направлена на «подрыв общественного порядка».

Позже белорусские силовики начали массовые обыски у независимых СМИ и правозащитных организаций. Следственные мероприятия начались после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале борьбы против действующих в стране прозападных журналистов и организаций. Под разбирательство попали более 50 интернет-ресурсов и газет, а также около десятка общественных объединений.