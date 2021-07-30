Лукашенко обвинил Запад в желании лишить белорусов пенсий

Западные страны с помощью санкций желают лишить белорусов зарплат, пенсий, пособий и качественной медицины. С такими обвинениями выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По словам политика, республика никогда в своей истории не сталкивалась с таким размахом экономических ограничений в свой адрес, но драматизировать ситуацию не собирается. Он назвал тактику иностранных держав в этом направлении «ущербной» и добавил, что она призвана лишь «нащупать наши болевые точки».

«Поэтому и вводят санкции поэтапно — пакетно. <...> Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее», — сказал Лукашенко. Главной целью таких мер он счел рост недовольства белорусов и дискредитацию политики властей.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, Брюссель ограничивает доступ Минска на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К ограничениям также подключились Великобритания, США и Канада.

Причинами рестрикций стали репрессии белорусских властей против руководства оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair. Официальный Минск эти обвинения отвергает и считает санкции попыткой политического шантажа и давления.