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Лукашенко заявил о попытке Запада «разрушить умы» белорусов и начать войну

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале новой войны через разрушение умов граждан Западом. Об этом он высказался во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и офицерского состава, пишет Telegram-канал БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, сегодня война может начаться не с внешней агрессии, а изнутри, посредством попыток иностранных государств воздействовать на сознание людей и расколоть гражданское общество Белоруссии.

«Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска», — добавил президент.

Лукашенко отметил, что в связи с новыми тенденциями страна должна по-новому готовиться к войне. Противостояние попыткам западных стран подорвать суверенитет и общественно-политический строй государства является ключевым компонентом Концепции национальной безопасности Белоруссии, отметил он.

Ранее Лукашенко сказал, что созданная в стране национальная система безопасности выдержала проверку на прочность в 2020 году. Он отметил, что видит в офицерах «людей чести и долга» и «высококлассных специалистов», способных «противостоять любым агрессивным действиям в отношении Белоруссии».

2 июля белорусский лидер сообщил, что в стране раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

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