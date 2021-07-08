Лукашенко назначил нового управляющего делами президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова новым управляющим делами своей администрации. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Ранее Иванов возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) — коммерческую структуру при президенте, которая объединяла предприятия торговли и общественного питания.

Должность управляющего делами президента Белоруссии оставалась вакантной после отставки Виктора Шеймана. На встрече с ним Лукашенко заявил, что глава администрации неоднократно писал рапорт об отставке. При этом президент попросил чиновника «не уходить далеко». «Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — пояснил Лукашенко.

2 сентября хакеры атаковали сайт управления делами президента Белоруссии. На его главной странице появились изображения Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, используемым белорусской оппозицией.

Валерий Иванов с 2010 по 2012 год занимал пост заместителя премьер-министра Белоруссии, в 2013-м — заместителя главы администрации президента. В феврале 2012 года был назначен на должность генерального директора Белорусской калийной компании. С декабря 2013-го являлся председателем Белкоопсоюза.

