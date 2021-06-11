Управляющий делами белорусского президента ушел в отставку

Управляющий делами президента Белоруссии Виктор Шейман ушел в отставку, передает БЕЛТА.

Глава государства Александр Лукашенко на встрече с Шейманом заявил, что тот много раз писал рапорт об отставке. «Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано», — сказал президент.

При этом Лукашенко попросил Шеймана «не уходить далеко». «Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — отметил президент.

В Белоруссии несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Сам глава государства утверждал, что за происходящим стоят иностранные государства.