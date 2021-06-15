Лукашенко уволил управляющего делами президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами президента республики. О подписании соответствующего указа сообщает пресс-служба главы государства.

Шейман был уволен Лукашенко в соответствии со статьей 84 конституции Белоруссии в связи с его выходом в отставку.

О его уходе со службы стало известно 11 июня. На встрече с Шейманом Лукашенко заявил, что глава администрации неоднократно писал рапорт об отставке. При этом белорусский лидер попросил чиновника «не уходить далеко». «Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая», — добавил президент.

2 сентября хакеры атаковали сайт управления делами президента Белоруссии. На его главной странице появились изображения Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, используемым белорусской оппозицией.

Виктор Шейман занимал пост управляющего делами президента Белоруссии с 2013 года. Ранее он был помощником Лукашенко по особым поручениям, руководил аппаратом главы республики в 2004-2006 годах, а также занимал пост генерального прокурора страны с 2000 по 2004 год. В августе 2020 года во время послания народу и парламенту Лукашенко рассказал, как Шейман в 90-е годы лично ездил с пистолетом и уничтожал «подонков».