В Белоруссии задержали подозреваемого в поджоге двери института МВД

В Белоруссии задержан подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД. Об этом 15 июня сообщили в Следственном комитете, передает «Интерфакс — Запад».
Задержанному 27 лет, он живет в Могилеве.
«В ходе допроса он пояснил, что преступление совершил под влиянием деструктивных Telegram-каналов. Молодой человек состоит на учете у психиатра. За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения», — заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Особо злостное хулиганство», «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом» и «Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих средств».
Бутылку с горючим веществом бросили во входную дверь Могилевского института МВД ночью 10 июня. В результате происшествия никто не пострадал.
В Белоруссии с августа прошлого года несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. В конце мая генеральная прокуратура сообщила, что возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках в отношении почти тысячи человек.