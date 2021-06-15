В Белоруссии задержали подозреваемого в поджоге двери института МВД

В Белоруссии задержан подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД. Об этом 15 июня сообщили в Следственном комитете, передает «Интерфакс — Запад».

Задержанному 27 лет, он живет в Могилеве.

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«В ходе допроса он пояснил, что преступление совершил под влиянием деструктивных Telegram-каналов. Молодой человек состоит на учете у психиатра. За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Особо злостное хулиганство», «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом» и «Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих средств».

Бутылку с горючим веществом бросили во входную дверь Могилевского института МВД ночью 10 июня. В результате происшествия никто не пострадал.

В Белоруссии с августа прошлого года несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. В конце мая генеральная прокуратура сообщила, что возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках в отношении почти тысячи человек.