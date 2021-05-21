В Белоруссии против тысячи человек возбудили уголовные дела о беспорядках

В Белоруссии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках против почти тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

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В генеральной прокуратуре рассказали, что в суды направлены 667 уголовных дел в отношении 944 граждан.

Им вменяются участие в беспорядках, грубое нарушение общественного порядка, насилие и угрозы в отношении правоохранительных органов, хулиганство, надругательство над государственной символикой и прочее.

По данным надзорного ведомства, уже осуждены 682 человека.

«Правоохранительные органы продолжают активно выявлять подозреваемых и раскрывать преступления против общественной безопасности и правопорядка, имевшие место начиная с августа 2020 года», — сказано в сообщении.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко утверждал, что за протестами стоят внешние силы.