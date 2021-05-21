В Белоруссии задержали двух уволившихся из-за протестов милиционеров

Белорусские силовики задержали двух милиционеров, которые уволились после начала протестных акций в августе 2020 года из-за нежелания разгонять демонстрантов. Об этом сообщает Telegram-канал издания Tut.by.

По информации издания, речь идет о капитанах милиции Егоре Емельянове и Дмитрии Кулаковском. Ранее их имена фигурировали в списке лишенных званий и государственных наград силовиков, отказавшихся подчиняться требованиям начальства во время подавления протестов.

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Как заявила порталу супруга Егорова, после отставки мужчина работал фитнес-тренером. Его задержали прямо во время тренировки во вторник, 18 мая. Знакомые Кулаковского подтвердили сведения о визите силовиков к бывшему милиционеру.

В настоящее время оба экс-правоохранителя находятся в изоляторе на Окрестина, получившего известность после рассказов протестующих о пытках и избиениях в его застенках. Причины задержания Егорова и Кулаковского пока неизвестны, суть обвинений против них не раскрывается.

Список уволенных и лишенных званий силовиков был утвержден президентом Белоруссии Александром Лукашенко 4 мая. Всего в нем фигурирует 86 фамилий, в основном речь идет об офицерах Вооруженных сил и милиции. За несколько дней до этого командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков пообещал зачистить всю оставшуюся в стране «кровожадную оппозицию» и сравнил репрессии в отношении протестующих с контртеррористической операцией.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Они были жестоко подавлены силовиками и практически прекратились к настоящему времени. Задержаны оказались десятки тысяч людей, многие из получили травмы и увечья, против части были возбуждены уголовные дела. Четыре человека погибли при столкновениях с внутренними войсками и милицией.