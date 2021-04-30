В Белоруссии пообещали зачистить всю «кровожадную оппозицию»

Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков в интервью телеканалу СТВ пообещал найти и зачистить всю оставшуюся в стране «кровожадную оппозицию». Текст беседы опубликовало издание Tut.by.

По его словам, спецслужбы и белорусские правоохранители «знают все» об оставшихся в стране несогласных с итогами президентских выборов 2020 года. Силовик пообещал «неотвратимое возмездие» за любые выступления против власти и сравнил происходящее в стране с контртеррористической операцией. «Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самого гуманного государства" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям», — сказал Карпенков.

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Он добавил, что внутренние войска — это «тот же самый народ», который полностью доверят президенту Александру Лукашенко. «Армия поддерживает главу государства. Мы защитим и наш народ, и главу государства», — добавил командующий.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей признал, что государства порой применяло силу для подавления демонстраций чрезмерно, но оправдал это необходимостью защитить суверенитет страны. «Это была адекватная реакция на те абсолютно немирные акции протеста, насильственные акции протеста», — сказал Макей.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020. Они были жестоко подавлены силовиками. Задержаны оказались десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с внутренними войсками и милицией.