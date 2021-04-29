Макей назвал реакцию белорусских властей на протесты «иногда чрезмерной»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Euronews назвал порой чрезмерной реакцию властей на протесты несогласных с переизбранием Александра Лукашенко на президентский пост в августе 2020 года.
«Да, возможно, власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно немирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси», — заявил Макей.
Он добавил, что международная организация Freedom House на днях заявила, что Белоруссия стала дальше от демократии.
«Абсолютно согласен с этим выводом. Вопрос только в том, почему это случилось? Почему Беларусь была отброшена назад? Благодаря кому она была отброшена назад?» — сказал Макей.
По его словам, этот риторический вопрос обращен «к радетелям защиты прав человека, которые сегодня находятся в Европе».
Протесты с требованием отставки Лукашенко продолжаются в Белоруссии почти девять месяцев. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи людей, многие из которых рассказали про пытки и издевательства в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.
Правозащитники насчитали 325 политзаключенных в Белоруссии. Многие оппозиционные активисты были арестованы или бежали из страны.