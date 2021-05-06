В Белоруссии опубликовали имена уволенных из-за протестов силовиков

Белорусские власти опубликовали список с именами уволенных из-за протестов сотрудников силовых структур. Он размещен на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне представлены фамилии 86 силовиков. Им инкриминируют помощь белорусским протестующим, неисполнение приказов начальства и отказ от подавления демонстраций и митингов. В указанный список вошли офицеры вооруженных сил, милиции, органов юстиции и Следственного комитета.

Все они были лишены воинских и специальных званий, против некоторых были возбуждены уголовные дела. Отмечается, что решение об увольнении принял президент Александр Лукашенко. Он обосновал его «дискредитирующими поступками» силовиков в период «обострения общественно-политической обстановки».

Ранее командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков пообещал в скором времени зачистить всю оставшуюся в стране «кровожадную оппозицию» и сравнил репрессии в отношении протестующих с контртеррористической операцией. «Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самого гуманного государства" по отношению к Усаме бен Ладену», — сказал он.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020. Они были жестоко подавлены силовиками. Задержаны оказались десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с внутренними войсками и милицией.