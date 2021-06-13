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В Белоруссии предупредили о рисках новой холодной войны

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Владимир Макей
Владимир Макей
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предупредил о рисках возникновения новой холодной войны. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

«Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть», — заявил он.

Глава белорусской дипломатии отметил, что после развала Советского Союза «США и Евросоюз, думали, что их влияние сохранится навеки», однако появились новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. «Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право», — сказал министр.

Макей также указал на двойные стандарты, которые использует Запад. «Мы не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить», — рассказал он.

8 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в самой низкой точке со времен холодной войны. По его мнению, низкий уровень отношений между Россией и США несет риски для всего мира. «Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны. Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира», — заявил помощник президента. Он также отметил, что выстраиванию нормальных связей мешают санкции, которые не дают стабилизировать обстановку в мире в целом.

3 июня заместитель министра обороны России Александр Фомин также предупредил, что мировое сообщество втягивается в новую холодную войну, потому что происходит разделение государств на «своих и чужих». «Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — сказал Фомин. Он отметил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается. Новые виды вооружения, а также распространение противоборства на космос и киберпространство ведут к изменению принципов ведения войны.

Холодная война — политический и идеологический конфликт между СССР и США, продолжавшийся с 1946 года до конца 1980-х годов. В это понятие входила также космическая гонка и гонка вооружений. Государства не вступали в прямое военное столкновение, однако соперничество двух сверхдержав привело к вооруженным конфликтам в ряде стан третьего мира.

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